Шлеменко: Макгрегор хочет раздуть интерес к бою с Нурмагомедовым
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«Люди, которые собрались у отеля Макгрегора, только хуже себе делают. У меня нет уверенности, что они сумеют с ним разобраться. Макгрегор сюда приехал с охраной. Да и не говорил он на пресс-конференции, что все дагестанцы — трусы. Он сказал, что они бегают. Однако это не значит, что они трусы. Бегать можно по-разному, ситуации бывают разные. Макгрегор опять цепляет Нурмагомедова, он хочет раздуть интерес. Он мастер в этом, возможно, лучший в мире», — приводит Шлеменко «Спорт-Экспресс».
После высказываний Макгрегора на пресс-конференции в Москве у гостиницы ирландца собралась группа дагестанцев, однако им не удалось встретиться с бойцом.
Ранее Макгрегор заявил, что хочет провести бой с рэпером 50 Cent.