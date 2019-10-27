Шлеменко: Макгрегор хочет раздуть интерес к бою с Нурмагомедовым

Короткая ссылка
Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко прокомментировал резкие заявления Конора Макгрегора в отношении чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Шлеменко: Макгрегор хочет раздуть интерес к бою с Нурмагомедовым
  • © RCC

«Люди, которые собрались у отеля Макгрегора, только хуже себе делают. У меня нет уверенности, что они сумеют с ним разобраться. Макгрегор сюда приехал с охраной. Да и не говорил он на пресс-конференции, что все дагестанцы — трусы. Он сказал, что они бегают. Однако это не значит, что они трусы. Бегать можно по-разному, ситуации бывают разные. Макгрегор опять цепляет Нурмагомедова, он хочет раздуть интерес. Он мастер в этом, возможно, лучший в мире», — приводит Шлеменко «Спорт-Экспресс».

После высказываний Макгрегора на пресс-конференции в Москве у гостиницы ирландца собралась группа дагестанцев, однако им не удалось встретиться с бойцом.

Ранее Макгрегор заявил, что хочет провести бой с рэпером 50 Cent.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить