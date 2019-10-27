Шлеменко: Макгрегор хочет раздуть интерес к бою с Нурмагомедовым

Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко прокомментировал резкие заявления Конора Макгрегора в отношении чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Люди, которые собрались у отеля Макгрегора, только хуже себе делают. У меня нет уверенности, что они сумеют с ним разобраться. Макгрегор сюда приехал с охраной. Да и не говорил он на пресс-конференции, что все дагестанцы — трусы. Он сказал, что они бегают. Однако это не значит, что они трусы. Бегать можно по-разному, ситуации бывают разные. Макгрегор опять цепляет Нурмагомедова, он хочет раздуть интерес. Он мастер в этом, возможно, лучший в мире», — приводит Шлеменко «Спорт-Экспресс».

После высказываний Макгрегора на пресс-конференции в Москве у гостиницы ирландца собралась группа дагестанцев, однако им не удалось встретиться с бойцом.

Ранее Макгрегор заявил, что хочет провести бой с рэпером 50 Cent.