Макгрегор заявил, что хочет провести бой с рэпером 50 Cent

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор рассказал о своих отношениях с американским рэп-исполнителем 50 Cent и заявил, что хотел провести с ним поединок.

«Пока мы шли к бою с Мейвезером, я использовал его как инструмент. Он был инструментом, продвигающим мой бой. Знал, что он связан с Флойдом, и он время от времени писал обо мне в интернете», — цитирует ирландца The Sun.

По его словам, он благодарен артисту за это, но затем американец продолжил писать и делать мемы о Макгрегоре, что не очень нравилось спортсмену.

«Однажды я написал ему: «Пожилой человек сидит в интернете и создаёт мемы». После этого он заблокировал меня, и я всё ещё в чёрном списке. Так что если бы мне пришлось выбирать бой с кем-то из знаменитостей, я бы хотел провести поединок с ним», — сказал Макгрегор.

Макгрегор в октябре прошлого года потерпел поражение от действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в титульном бою. С тех пор он не выходил в октагон.

Ранее Макгрегор ответил на предложение отца Нурмагомедова сразиться с Исламом Махачевым.