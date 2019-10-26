Макгрегор ответил на предложение отца Нурмагомедова сразиться с Махачевым
- РИА Новости
«Уважаю ваши тренерские методики и заслуги. Но мне смешно рассматривать водоноса и диетолога Ислама Махачева в качестве соперника. Я не провожу спортивные бои с пойманными на стероидах обманщиками. Это ваш сын, Абдулманап, средний сын», — написал Макгрегор в своём Twitter.
Макгрегор в октябре прошлого года потерпел поражение от Хабиба Нурмагомедова в титульном бою. С тех пор он не выходил в октагон.
Ранее отец Нурмагомедова предложил провести бой между Макгрегором и Махачевым.