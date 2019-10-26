Макгрегор ответил на предложение отца Нурмагомедова сразиться с Махачевым

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор отреагировал на предложение Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, выйти на поединок против Ислама Махачева.

«Уважаю ваши тренерские методики и заслуги. Но мне смешно рассматривать водоноса и диетолога Ислама Махачева в качестве соперника. Я не провожу спортивные бои с пойманными на стероидах обманщиками. Это ваш сын, Абдулманап, средний сын», — написал Макгрегор в своём Twitter.

Макгрегор в октябре прошлого года потерпел поражение от Хабиба Нурмагомедова в титульном бою. С тех пор он не выходил в октагон.

Ранее отец Нурмагомедова предложил провести бой между Макгрегором и Махачевым.