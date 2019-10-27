«Рома» обыграла «Милан» в матче Серии А

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«Рома» одержала победу над «Миланом» в матче девятого тура итальянской Серии А.
«Рома» обыграла «Милан» в матче Серии А
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Встреча, прошедшая в Риме на «Стадио Олимпико», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

Победу «Роме» принесли голы Эдина Джеко и Николо Дзаньоло, забивших на 38-й и 58-й минутах.

В составе «Милана» на 55-й минуте отличился Тео Бернар Франсуа.

В других матчах игрового дня «Аталанта» разгромила «Удинезе» (7:1), «Наполи» не сумел обыграть СПАЛ (1:1). «Торино» и «Кальяри» также не выявили победителя (1:1).

Ранее сообщалось, что «Интер» и «Парма» сыграли вничью в матче девятого тура Серии А.

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