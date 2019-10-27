«Краснодар» и «Оренбург» не выявили победителя в матче РПЛ

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«Краснодар» сыграл вничью с «Оренбургом» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Краснодар» и «Оренбург» не выявили победителя в матче РПЛ
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Встреча прошла в Краснодаре на стадионе ФК «Краснодар» и завершилась со счётом 1:1.

На 32-й минуте гостей вывел вперёд Джордже Деспотович, а на 43-й минуте Мануэл Фернандеш восстановил равенство.

На 80-й минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления Маркуса Берга.

«Краснодар» располагается на четвёртом месте, набрав 28 очков. «Оренбург» (15 очков) находится на 12-й строчке.

Ранее «Динамо» обыграло ЦСКА в 14-м туре РПЛ.

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