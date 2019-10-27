Сульшер: я много слышу о Кейне, но у меня есть Марсьяль

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал ситуацию в команде с центральным нападающим.

«Я много слышу о Кейне, о необходимости приобрести чистого форварда, но у меня есть Марсьяль. Он обладает всеми качествами, которые нам необходимы. Думаю, что люди ещё не представляют, на что способен Марсьяль. Но игроки знают об этом. Когда мы думаем о том, как нам забить гол, игроки всегда говорят: «Отдать мяч Марсьялю», — цитирует Сульшера A Bola.

Антони Марсьяль перешёл из «Монако» в 2015 году. За это время он провёл за МЮ 179 матчей, забив 51 гол.

Ранее сообщалось, что гол Марсьяля принёс МЮ победу над «Партизаном» в матче Лиги Европы.