Сульшер: я много слышу о Кейне, но у меня есть Марсьяль

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал ситуацию в команде с центральным нападающим.
Сульшер: я много слышу о Кейне, но у меня есть Марсьяль
  • © Darren Staples, via www.imago-images.de
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«Я много слышу о Кейне, о необходимости приобрести чистого форварда, но у меня есть Марсьяль. Он обладает всеми качествами, которые нам необходимы. Думаю, что люди ещё не представляют, на что способен Марсьяль. Но игроки знают об этом. Когда мы думаем о том, как нам забить гол, игроки всегда говорят: «Отдать мяч Марсьялю», —  цитирует Сульшера A Bola.

Антони Марсьяль перешёл из «Монако» в 2015 году. За это время он провёл за МЮ 179 матчей, забив 51 гол.

Ранее сообщалось, что гол Марсьяля принёс МЮ победу над «Партизаном» в матче Лиги Европы.

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