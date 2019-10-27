Месси заявил, что хотел бы поиграть за «Ньюэллс Олд Бойз»

Аргентинский футболист «Барселоны» Лионель Месси заявил, что хотел бы вернуться на родину и поиграть за «Ньюэллс Олд Бойз», однако его сын не хочет уезжать из Европы.

«Я с детства мечтал выступать в Аргентине, за «Ньюэллс Олд Бойз», но сейчас у меня есть семья, трое детей. Я живу в месте, где я спокоен и могу обеспечить своим детям хорошее будущее. Но я постараюсь убедить семью переехать со мной в Аргентину. Сейчас я должен брать в расчёт и мнение детей. Проблема в том, что каждый раз, когда мы куда-то едем, Тьяго раздражается. Ему не нравится в Аргентине ничего. Каждый раз он хочет побыстрее вернуться в Барселону к своим друзьям. Всё становится сложнее и сложнее, но семья — это мой приоритет в жизни», — цитирует Месси TyC Sports.

В детстве аргентинец находился в школе «Ньюэллс Олд Бойз», однако в 13 лет перешёл в «Барселону».

Ранее Месси заявил, что не стал бы ничего менять в карьере ради победы на ЧМ.