Месси заявил, что хотел бы поиграть за «Ньюэллс Олд Бойз»
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«Я с детства мечтал выступать в Аргентине, за «Ньюэллс Олд Бойз», но сейчас у меня есть семья, трое детей. Я живу в месте, где я спокоен и могу обеспечить своим детям хорошее будущее. Но я постараюсь убедить семью переехать со мной в Аргентину. Сейчас я должен брать в расчёт и мнение детей. Проблема в том, что каждый раз, когда мы куда-то едем, Тьяго раздражается. Ему не нравится в Аргентине ничего. Каждый раз он хочет побыстрее вернуться в Барселону к своим друзьям. Всё становится сложнее и сложнее, но семья — это мой приоритет в жизни», — цитирует Месси TyC Sports.
В детстве аргентинец находился в школе «Ньюэллс Олд Бойз», однако в 13 лет перешёл в «Барселону».
Ранее Месси заявил, что не стал бы ничего менять в карьере ради победы на ЧМ.