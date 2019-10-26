Месси заявил, что не стал бы ничего менять в карьере ради победы на ЧМ

Футболист сборной Аргентины и «Барселоны» Лионель Месси заявил, что доволен своей карьерой, несмотря на отсутствие титула чемпиона мира.

«Я хотел бы стать чемпионом мира, но я вряд ли бы что-то поменял в своей карьере, чтобы одержать победу в этом турнире. У меня есть то, что есть, что дал мне Бог. Я даже мечтать не мог о том, чего я сумел в жизни достичь. Моя карьера сложилась куда лучше, чем я мог себе представить», — заявил 32-летний футболист в интервью TyC Sports.

Месси играл в финале чемпионата мира — 2014, однако его сборная Аргентины уступила команде Германии в дополнительно время (1:0).

Ранее сообщалось, что Месси повторил рекорд Роналду и Рауля, забив 33 разным клубам в ЛЧ.