Американский боец напал на рефери после поражения в бою на турнире Bellator

Американский боец смешанных единоборств Маркус Сурин после поражения от Девина Пауэлла атаковал рефери поединка, остановившего бой.

В концовке второго раунда Пауэлл провёл удушающий приём, в результате чего судья остановил бой. После того как спортсменов разняли, Сурин схватил рефери за ногу, но отпустил через несколько секунд.

"If you take a single leg on the ref, you’re gonna have a bad time"@DevinPowellMMA gets the finish at the 🛎 #Bellator232pic.twitter.com/BdwsnnzssC — Bellator MMA (@BellatorMMA) October 27, 2019

38-летний американец потерпел второе поражение в профессиональной карьере.

Ранее сообщалось, что Лима победил Макдональда на Bellator 232, вернув себе титул чемпиона.