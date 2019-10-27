Американский боец напал на рефери после поражения в бою на турнире Bellator

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Американский боец смешанных единоборств Маркус Сурин после поражения от Девина Пауэлла атаковал рефери поединка, остановившего бой.
Американский боец напал на рефери после поражения в бою на турнире Bellator
  • Pixabay

В концовке второго раунда Пауэлл провёл удушающий приём, в результате чего судья остановил бой. После того как спортсменов разняли, Сурин схватил рефери за ногу, но отпустил через несколько секунд.

38-летний американец потерпел второе поражение в профессиональной карьере.

Ранее сообщалось, что Лима победил Макдональда на Bellator 232, вернув себе титул чемпиона.

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