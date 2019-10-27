Американский боец напал на рефери после поражения в бою на турнире Bellator
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В концовке второго раунда Пауэлл провёл удушающий приём, в результате чего судья остановил бой. После того как спортсменов разняли, Сурин схватил рефери за ногу, но отпустил через несколько секунд.
"If you take a single leg on the ref, you’re gonna have a bad time"@DevinPowellMMA gets the finish at the 🛎 #Bellator232pic.twitter.com/BdwsnnzssC— Bellator MMA (@BellatorMMA) October 27, 2019
38-летний американец потерпел второе поражение в профессиональной карьере.
Ранее сообщалось, что Лима победил Макдональда на Bellator 232, вернув себе титул чемпиона.