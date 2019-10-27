Сборная России по мини-футболу сыграла вничью с Хорватией в квалификации ЧМ-2020

В заключительном матче основного отборочного раунда чемпионата мира 2020 года сборная России по мини-футболу на выезде сыграла вничью с Хорватией — 2:2.

РИА Новости

Забитыми мячами в составе российской команды отметились Данил Давыдов и Янар Асадов. Результат поединка между сборными Хорватии и России не влиял на турнирное положение команд — обе они досрочно гарантировали себе участие в элитном раунде отбора ЧМ-2020, жеребьёвка которого состоится 7 ноября. Ранее сообщалось, что российскому мини-футбольному клубу КПРФ запретили использовать логотип политической партии в матчах Лиги чемпионов.