Сборная России по мини-футболу сыграла вничью с Хорватией в квалификации ЧМ-2020

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В заключительном матче основного отборочного раунда чемпионата мира 2020 года сборная России по мини-футболу на выезде сыграла вничью с Хорватией — 2:2.
Сборная России по мини-футболу сыграла вничью с Хорватией в квалификации ЧМ-2020
  • РИА Новости

Забитыми мячами в составе российской команды отметились Данил Давыдов и Янар Асадов.

Результат поединка между сборными Хорватии и России не влиял на турнирное положение команд — обе они досрочно гарантировали себе участие в элитном раунде отбора ЧМ-2020, жеребьёвка которого состоится 7 ноября.

Ранее сообщалось, что российскому мини-футбольному клубу КПРФ запретили использовать логотип политической партии в матчах Лиги чемпионов.

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