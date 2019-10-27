У члена Зала хоккейной славы Хаверчука обнаружен рак

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Легендарный канадский нападающий Дэйл Хаверчук, являющийся членом Зала хоккейной славы, проходит курс лечения от рака желудка.
У члена Зала хоккейной славы Хаверчука обнаружен рак
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Об этом сообщает ESPN.

В сентябре 2019 года Хаверчук временно покинул пост главного тренера клуба молодёжной Хоккейной лиги Онтарио (OHL) «Барри Кольтс» в связи с возникшими у него проблемами со здоровьем, и лишь спустя месяц объявил, что речь идёт об онкологическом заболевании.

В качестве игрока Дэйл провёл почти 1200 матчей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в составе «Виннипег Джетс», «Баффало Сэйбрз», «Сент-Луис Блюз» и «Филадельфия Флайерз», а также дважды — в 1987 и 1991 годах, — помог своей национальной сборной выиграть Кубок Канады.

Ранее сообщалось, что нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко пропустит несколько матчей своей команды в регулярном чемпионате НХЛ из-за травмы.

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