Мяч Мораты помог «Атлетико» обыграть «Атлетик» в матче чемпионата Испании по футболу

В матче десятого тура чемпионата Испании по футболу мадридский «Атлетико» на своём поле одержал победу над «Атлетиком» из Бильбао со счётом 2:0.

Забитыми мячами в составе победителей отметились полузащитник Сауль Ньигес и нападающий Альваро Мората.

Этот успех позволил футболистам «Атлетико» набрать 19 очков и сравняться по этому показателю с лидирующей в турнирной таблице испанского чемпионата «Барселоной». У коллектива из Каталонии, впрочем, есть матч в запасе — поединок десятого тура с «Реалом» был перенесён на декабрь из соображений безопасности.

Ранее сообщалось, что решение о переносе матча чемпионата Испании между «Барселоной» и «Реалом» будет оспорено.