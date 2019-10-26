Карпин резко ответил журналисту после матча «Ростов» — «Сочи»

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин резко ответил на вопрос журналиста о том, согласен ли он, что матч 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи» (2:0) проходил на встречных курсах.
Карпин резко ответил журналисту после матча «Ростов» — «Сочи»
  • РИА Новости

«Не сказал бы, что игра была на встречных курсах. Вы игру смотрели? У них в первом тайме один подход был», — сказал Карпин в эфире «Матч Премьер».

По его мнению, жёлто-синие провели идеальный первый тайм в плане обороны и прессинга, а вот вторая половина игры в исполнении своих подопечных ему не понравилась.

«Буду разбираться, с чем связано», — добавил Карпин.

«Ростов» набрал 29 очков и поднялся на третье место в чемпионате России. 

Ранее «Ростов» победил «Сочи» в 14-м туре РПЛ.

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