Карпин резко ответил журналисту после матча «Ростов» — «Сочи»
- РИА Новости
«Не сказал бы, что игра была на встречных курсах. Вы игру смотрели? У них в первом тайме один подход был», — сказал Карпин в эфире «Матч Премьер».
По его мнению, жёлто-синие провели идеальный первый тайм в плане обороны и прессинга, а вот вторая половина игры в исполнении своих подопечных ему не понравилась.
«Буду разбираться, с чем связано», — добавил Карпин.
«Ростов» набрал 29 очков и поднялся на третье место в чемпионате России.
Ранее «Ростов» победил «Сочи» в 14-м туре РПЛ.