Карпин резко ответил журналисту после матча «Ростов» — «Сочи»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин резко ответил на вопрос журналиста о том, согласен ли он, что матч 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи» (2:0) проходил на встречных курсах.

«Не сказал бы, что игра была на встречных курсах. Вы игру смотрели? У них в первом тайме один подход был», — сказал Карпин в эфире «Матч Премьер».

По его мнению, жёлто-синие провели идеальный первый тайм в плане обороны и прессинга, а вот вторая половина игры в исполнении своих подопечных ему не понравилась.

«Буду разбираться, с чем связано», — добавил Карпин.

«Ростов» набрал 29 очков и поднялся на третье место в чемпионате России.

Ранее «Ростов» победил «Сочи» в 14-м туре РПЛ.