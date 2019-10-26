«Бавария» взяла верх над «Унионом» в девятом туре Бундеслиги

Мюнхенская «Бавария» переиграла берлинский «Унион» в матче девятого тура немецкой футбольной Бундеслиги.

Встреча прошла в Мюнхене и завершилась со счётом 2:1.

В составе действующих чемпионов Германии отличились Бенжамен Павар и Роберт Левандовски на 13-й и 53-й минутах соответственно. На 86-й минуте гости отыграли один мяч благодаря голу Себастьяна Полтера с пенальти.

На 58-й минуте 11-метровый не реализовал форвард «Униона» Себастьян Андерссон.

«Бавария» возглавила турнирную таблицу чемпионата, набрав 18 очков. «Унион» располагается на 15-й строчке, имея в своём активе семь баллов.

Ранее «Бавария» и «Аугсбург» разошлись миром в матче Бундеслиги.