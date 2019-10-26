«Ахмат» сыграл вничью с «Арсеналом» в РПЛ

Грозненский «Ахмат» сыграл вничью с тульским «Арсеналом» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в Грозном на «Ахмат Арене» и завершилась со счётом 1:1.

На 20-й минуте хозяев вывел вперёд Андрей Семёнов. Туляки восстановили равенство на 76-й минуте благодаря голу Эванса Кангва.

На 84-й минуте чеченский коллектив остался в меньшинстве после удаления Одисе Роши.

«Ахмат» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков. «Арсенал» (16 очков) располагается на девятой строчке.

Ранее «Тамбов» разгромил «Уфу» в 14-м туре РПЛ.