«Ахмат» сыграл вничью с «Арсеналом» в РПЛ
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Встреча прошла в Грозном на «Ахмат Арене» и завершилась со счётом 1:1.
На 20-й минуте хозяев вывел вперёд Андрей Семёнов. Туляки восстановили равенство на 76-й минуте благодаря голу Эванса Кангва.
На 84-й минуте чеченский коллектив остался в меньшинстве после удаления Одисе Роши.
«Ахмат» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков. «Арсенал» (16 очков) располагается на девятой строчке.
Ранее «Тамбов» разгромил «Уфу» в 14-м туре РПЛ.