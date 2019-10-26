Тренер «Спартака»: не будет проблемой, если мы никого не купим

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Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско высказался по поводу возможных трансферов клуба.
Тренер «Спартака»: не будет проблемой, если мы никого не купим
  • РИА Новости

«Когда мне поступило предложение поработать в «Спартаке», я же мог от него отказаться, не видя потенциала. Но я не отказался. Я пришёл сюда, потому что верю в эту команду, потому что верю в этот набор футболистов», — сказал Тедеско на пресс-конференции.

По его мнению, в команде собрались молодые и перспективные игроки, которые обязательно будут расти. 

«Если в один прекрасный момент ко мне придёт кто-то из руководства клуба и скажет: «Мы не можем никого купить», я отвечу: «Это не проблема», — добавил Тедеско.

В первом матче под руководством Тедеско «Спартак» сыграл вничью с «Рубином» (0:0) в 13-м туре РПЛ.

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