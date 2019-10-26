Агент назвал Гончаренко лучшим тренером современности

Короткая ссылка
Известный агент Шандор Варга поделился мнением о наставнике московского ЦСКА Викторе Гончаренко.
Агент назвал Гончаренко лучшим тренером современности
  • @pfc_cska
  • Twitter

«Я слежу за Гончаренко — он лучший тренер современности. Если его назначить в «Ливерпуль», то команда будет выступать так же хорошо, как и при Клоппе. Гинер это прекрасно понимает. Тот факт, что Гончаренко доверил место в стартовом составе молодому Карпову, говорит о достоинстве тренера. Карпов провёл очень хорошую игру. Да, могут ругать тренера за то, что проиграли. Но я встану на его защиту», — приводит слова Варги «Чемпионат».

ЦСКА проиграл все три матча в Лиге Европы и не может победить в двух последних турах Российской премьер-лиги.

Ранее Гришин заявил, что назначить матчи «Локо» — «Спартак» и ЦСКА — «Динамо» на одно время — это безобразие.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить