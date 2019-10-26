Агент назвал Гончаренко лучшим тренером современности

Известный агент Шандор Варга поделился мнением о наставнике московского ЦСКА Викторе Гончаренко.

«Я слежу за Гончаренко — он лучший тренер современности. Если его назначить в «Ливерпуль», то команда будет выступать так же хорошо, как и при Клоппе. Гинер это прекрасно понимает. Тот факт, что Гончаренко доверил место в стартовом составе молодому Карпову, говорит о достоинстве тренера. Карпов провёл очень хорошую игру. Да, могут ругать тренера за то, что проиграли. Но я встану на его защиту», — приводит слова Варги «Чемпионат».

ЦСКА проиграл все три матча в Лиге Европы и не может победить в двух последних турах Российской премьер-лиги.

Ранее Гришин заявил, что назначить матчи «Локо» — «Спартак» и ЦСКА — «Динамо» на одно время — это безобразие.