USADA оправдало американского бойца UFC, чья допинг-проба дала положительный результат

Американское антидопинговое агентство (USADA) оправдало бойца смешанных единоборств Нейта Диаза, допинг-проба которого дала положительный результат.

Как сообщает MMAFighting, Нейт Диаз сможет принять участие в турнире UFC 244. Ранее стало известно, что допинг-проба бойца дала положительный результат. Сам спортсмен на это отреагировал отказом от участия в турнире до тех пор, пока UFC и USADA не разберутся с ситуацией.

Диаз отметил, что не принимал запрещённых препаратов. По заявлениям представителей UFC, вещество LGD-4033, которое было обнаружено в допинг-пробе Диаза, присутствовало в образце в малой концентрации, попав в организм с поливитаминами, которые принимал Диаз.

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