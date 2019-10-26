USADA оправдало американского бойца UFC, чья допинг-проба дала положительный результат
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Как сообщает MMAFighting, Нейт Диаз сможет принять участие в турнире UFC 244. Ранее стало известно, что допинг-проба бойца дала положительный результат. Сам спортсмен на это отреагировал отказом от участия в турнире до тех пор, пока UFC и USADA не разберутся с ситуацией.
Диаз отметил, что не принимал запрещённых препаратов. По заявлениям представителей UFC, вещество LGD-4033, которое было обнаружено в допинг-пробе Диаза, присутствовало в образце в малой концентрации, попав в организм с поливитаминами, которые принимал Диаз.
Ранее сообщалось, что Гэтжи вызвал Макгрегора на поединок.