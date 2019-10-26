Гэтжи вызвал Макгрегора на поединок

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Американский боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи вызвал на поединок экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора Макгрегора.

«Сначала ты хотел подраться с бойцом легчайшего дивизиона. Теперь — встретиться с парнем, которого я победил в последнем своём поединке. Конор, хочу подраться с тобой в январе. Покажем миру, какой ты маленький трус. Я не буду забирать твою шею, даже если ты мне её отдашь. Позу эмбриона также использовать не будем», — написал Гэтжи в Twitter.

Конор Макгрегор на пресс-конференции в Москве заявил, что намерен вернуться в октагон 18 января 2020 года.

Ранее блогер опубликовал диалог с Макгрегором, в результате которого он бросил в бойца бутылку.

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