Блогер опубликовал диалог с Макгрегором, в результате которого он бросил в бойца бутылку

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Блогер Нариман опубликовал запись диалога с ирландским бойцом смешанных единоборств Конором Макгрегором, после которого он бросил в спортсмена бутылкой.

Нариман на своей странице в Instagram опубликовал запись диалога с Конором Макгрегором. Блогера возмутили слова ирландца о народе Дагестана, однако вместо извинений боец лишь повторил свои слова. В завершение диалога Макгрегор посоветовал Нариману молчать.

«Это всё, что он смог ответить на логичный вопрос. Я не знаю, как передать словами те чувства и эмоции, чтобы вы поняли, почему так получилось, почему я хотел именно лично спросить об этих словах после первого дня его пресс-конференции!» — написал Нариман в своём Instagram.

Ранее сообщалось, как в России отреагировали на оскорбления Макгрегора.

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