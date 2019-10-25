Макгрегор заявил о желании жить в Москве

Короткая ссылка
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор заявил, что хотел бы жить и тренироваться в Москве.
Макгрегор заявил о желании жить в Москве
  • РИА Новости

«Я бы хотел и буду драться в России, в Москве. Сейчас смотрю площадки. Хочу приобрести что-то большое, чтобы тренироваться здесь и жить. Я большой фанат инфраструктуры в России, она феноменальна. Мне бы хотелось привезти сюда сына. У вас через несколько недель будет бойцовский ивент, я бы даже хотел остаться. Если найду площадку, то, может быть, действительно останусь, привезу детей. В какой-то момент я привезу сына в эту замечательную страну, в этот великий город. Для меня это будет большой честью», — заявил ирландец в эфире Первого канала.

9 ноября в Москве состоится турнир Абсолютного бойцовского чемпионата. Главным поединком станет встреча российского тяжеловеса Александра Волкова с американцем Грегом Харди.

Ранее Макгрегор обратился к Нурмагомедову в эфире российского телешоу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить