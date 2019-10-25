Объявлен состав олимпийской сборной России на Кубок Карьяла

Тренерский штаб сборной России огласил состав олимпийской национальной команды на хоккейный Кубок Карьяла, который пройдёт в Германии.

Состав сборной России на турнире будет выглядеть следующим образом.

Вратари: Илья Коновалов («Локомотив»), Алексей Мельничук (СКА), Даниил Тарасов («Эссят», Финляндия).

Защитники: Артём Волков, Егор Зайцев (оба — «Динамо», Москва), Вадим Кудако, Владислав Провольнев (оба — «Северсталь»), Егор Воронков («Витязь»), Андрей Ермаков («Сибирь»), Илья Карпухин («Трактор»), Александр Щемеров («Пеликанс», Финляндия), Дмитрий Юдин («Ак Барс»).

Форварды: Данил Веряев, Даниил Ильин, Кирилл Ураков (все трое — «Торпедо»), Георгий Иванов, Артур Каюмов (оба — «Локомотив»), Даниил Вовченко, Владислав Кодола (оба — «Северсталь»), Владимир Брюквин, Иван Игумнов (оба — «Динамо», Москва), Кирилл Воронин («Адмирал»), Артём Галимов («Ак Барс»), Святослав Гребенщиков («Витязь»), Сергей Толчинский (ЦСКА), Максим Цыплаков («Спартак»).

Ранее сообщалось, что СКА не рассматривает вопрос об отставке Кудашова с поста главного тренера.