Хоккеист Кравцов продолжит карьеру в «Тракторе»

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Форвард Виталий Кравцов, начинавший сезон в системе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс», перешёл в челябинский «Трактор».
Хоккеист Кравцов продолжит карьеру в «Тракторе»
  • РИА Новости

Как сообщает журналист Ларри Брукс, Виталий Кравцов продолжит карьеру в челябинском «Тракторе». Форвард так и не дебютировал в НХЛ, будучи сосланным в фарм-клуб «Рейнджерс» после предсезонных матчей. «Нью-Йорк» имеет право вернуть нападающего в любой момент.

Кравцов был выбран «Рейнджерс» под общим девятым номером на драфте-2018. С 2016 по 2019 год хоккеист выступал за «Трактор».

Ранее сообщалось, что «Металлург» обыграл «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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