Абдулманап Нурмагомедов — СМИ: вы не должны поддакивать Макгрегору

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Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, раскритиковал отечественные СМИ за чрезмерное внимание к ирландскому бойцу Конору Макгрегору.
Абдулманап Нурмагомедов — СМИ: вы не должны поддакивать Макгрегору
  • РИА Новости

«СМИ и те, кто пригласил Макгрегора, поддакивают ему. Вы не должны поддерживать его, вы граждане России. Если бы вас, гражданина России, начали бы оскорблять, я бы остановил людей. А вы этого не делаете. Он оскорбил народ и людей, которые вместе с советскими гражданами защищали нашу родину», — приводит слова Нурмагомедова-старшего РБК

Конор Макгрегор на пресс-конференции в Москве сделал несколько заявлений о Дагестане, чем вызвал волну возмущения у жителей и выходцев из этой республики.

Ранее Макгрегор назвал игрока «Арсенала» своим любимым футболистом и получил сообщение в ответ.

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