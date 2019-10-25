Макгрегор назвал игрока «Арсенала» своим любимым футболистом и получил сообщение в ответ

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор заявил, что поддерживает футболиста лондонского «Арсенала» Кирана Тирни.

«В настоящее время есть молодой игрок — Киран Тирни. Он был капитаном «Селтика», а недавно подписал контракт с «Арсеналом». Он был моим преданным фанатом, поддерживал меня на протяжении многих лет, а сейчас он вырос. Это феноменальный футболист, я много общаюсь с ним, он отличный парень, я болею за него», — цитирует Макгрегора The Irish Sun.

Спустя некоторое время футболист ответил ирландцу в Twitter.

«Спасибо тебе большое, брат! Икона и мой герой. Я так много узнал от тебя. Король!» — написал Тирни.

Ранее Макгрегор назвал Овечкина правильным русским мужиком.