Макгрегор назвал Овечкина правильным русским мужиком

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Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор поделился мнением о российском форварде клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине.
Макгрегор назвал Овечкина правильным русским мужиком
  • РИА Новости

«Посмотрите, какой огромный кулак у Овечкина, это огромный правильный русский мужик. Он очень известный российский хоккеист. На самом деле он выступает в США за «Вашингтон». Но это абсолютно феноменальный человек и игрок. Посмотрите ещё на его улыбку — там совсем нет зубов, что часто бывает с хоккеистами. Наверное, мой кулак больше, но и у него тоже крупный», — сказал Макгрегор в эфире программы «Вечерний Ургант».

Также ирландец добавил, что считает россиян честным и трудолюбивым народом.

Ранее сообщалось, что в Макгрегора бросили бутылку в московском отеле.

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