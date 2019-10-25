Донской обыграл Баэну и вышел в полуфинал турнира АТP в Бресте
Россиянин Евгений Донской победил представителя Испании Роберто Карбальеса Баэну в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).
- © lujinbo/Xinhua
- globallookpress.com
Матч завершился со счётом 7:6, 6:4 в пользу Донского. Встреча длилась 1 час 49 минут.
В полуфинале Донской сыграет с победителем матча Джо Харрис (ЮАР) — Корентен Денолли (Франция).
Ранее сообщалось, что Рублёв уступил Береттини на турнире ATP в Вене.
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