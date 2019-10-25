Донской обыграл Баэну и вышел в полуфинал турнира АТP в Бресте

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Россиянин Евгений Донской победил представителя Испании Роберто Карбальеса Баэну в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).
Донской обыграл Баэну и вышел в полуфинал турнира АТP в Бресте
  • © lujinbo/Xinhua
  • globallookpress.com

Матч завершился со счётом 7:6, 6:4 в пользу Донского. Встреча длилась 1 час 49 минут.

В полуфинале Донской сыграет с победителем матча Джо Харрис (ЮАР) — Корентен Денолли (Франция).

Ранее сообщалось, что Рублёв уступил Береттини на турнире ATP в Вене.

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