Донской обыграл Баэну и вышел в полуфинал турнира АТP в Бресте

Россиянин Евгений Донской победил представителя Испании Роберто Карбальеса Баэну в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

Матч завершился со счётом 7:6, 6:4 в пользу Донского. Встреча длилась 1 час 49 минут.

В полуфинале Донской сыграет с победителем матча Джо Харрис (ЮАР) — Корентен Денолли (Франция).

Ранее сообщалось, что Рублёв уступил Береттини на турнире ATP в Вене.