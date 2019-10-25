Нагорный — о возможном отстранении России от ОИ: нужно надеяться на лучшее

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Трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный рассказал, как относится к возможному отстранению России от Олимпийских игр — 2020 в Токио.
Нагорный — о возможном отстранении России от ОИ: нужно надеяться на лучшее
  • РИА Новости

«Я это уже один раз пережил — перед Рио. Когда мы летели в Бразилию, не зная, будем ли выступать. Многие даже готовились сразу возвращаться обратно. Но в итоге всё сложилось нормально. Нужно надеяться на лучшее. Задача спортсменов — не отвлекаться ни на что, а просто продолжать тренироваться и работать», — цитирует Нагорного «Советский спорт».

Россия может быть отстранена от участия в ОИ-2020 решением Всемирного антидопингового агентства (WADA) за внесение изменений в базу данных московской лаборатории.

Ранее сообщалось, как россияне завершили ЧМ по спортивной гимнастике.

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