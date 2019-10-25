Боец UFC Диаз сообщил, что провалил допинг-тест перед поединком с Масвидалем

Боец смешанного стиля Нейт Диаз сообщил, что не сможет выйти на бой с Хорхе Масвидалем на турнире UFC 244, так как сдал положительный тест на запрещённые вещества.

«Не смогу драться в Нью-Йорке на следующей неделе, потому что, как утверждают, в моей допинг-пробе обнаружены повышенные уровни, которые могут быть следствием запрещённых добавок», — написал Диаз в своём Twitter.

При этом он отметил, что считает результаты теста ложными, так как употребляет только органическую пищу. Боец также подчеркнул, что не выйдет в октагон до прояснения ситуации со стороны UFC или USADA.

«Не собираюсь пачкать своё имя как мошенник, как ублюдки, которые хранят молчание до окончания боя только для того, чтобы им платили», — резюмировал Диаз.

Бой Диаз — Масвидаль должен был стать главным событием турнира UFC 244 в Нью-Йорке, который состоится 3 ноября.

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