Боец UFC Диаз сообщил, что провалил допинг-тест перед поединком с Масвидалем

Короткая ссылка
Боец смешанного стиля Нейт Диаз сообщил, что не сможет выйти на бой с Хорхе Масвидалем на турнире UFC 244, так как сдал положительный тест на запрещённые вещества.
Боец UFC Диаз сообщил, что провалил допинг-тест перед поединком с Масвидалем
  • © Global Look Press

«Не смогу драться в Нью-Йорке на следующей неделе, потому что, как утверждают, в моей допинг-пробе обнаружены повышенные уровни, которые могут быть следствием запрещённых добавок», — написал Диаз в своём Twitter.

При этом он отметил, что считает результаты теста ложными, так как употребляет только органическую пищу. Боец также подчеркнул, что не выйдет в октагон до прояснения ситуации со стороны UFC или USADA.

«Не собираюсь пачкать своё имя как мошенник, как ублюдки, которые хранят молчание до окончания боя только для того, чтобы им платили», — резюмировал Диаз.

Бой Диаз — Масвидаль должен был стать главным событием турнира UFC 244 в Нью-Йорке, который состоится 3 ноября.

Ранее менеджер Хабиба Нурмагомедова раскритиковал Конора Макгрегора за слова о Дагестане.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить