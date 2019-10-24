Гаджиев назвал позором слова Макгрегора о Дагестане

Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев раскритиковал ирландского бойца Конора Макгрегора за его высказывания о Дагестане во время пресс-конференции в Москве.

«Я считаю, что то, что произошло сегодня на пресс-конференции Макгрегора в Москве, — это позор. Позор для Конора и для всех находящихся в зале, в присутствии которых ирландец в лице дагестанцев оскорблял весь российский народ. В зале никто не решился дать ему леща, но в другом месте это точно произойдёт, ибо он уже давно не треш-токер, он грязнуля», — написал Гаджиев в своём Instagram.

Ранее сообщалось, что Макгрегор в грубой форме отказался посетить Дагестан.