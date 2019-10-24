Гончаренко не считает, что матч с «Уфой» повлиял на игру ЦСКА с «Ференцварошем» в ЛЕ

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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко ответил на предположение наставника венгерского «Ференцвароша» Сергея Реброва, что игроки московской команды были не в лучших кондициях из за недавнего матча с «Уфой» в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ).
Гончаренко не считает, что матч с «Уфой» повлиял на игру ЦСКА с «Ференцварошем» в ЛЕ
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«Ребров сказал, что, возможно, нам было тяжело после 90 минут на уфимской синтетике? На что точно не надо ссылаться, так это на неё. Или на невезение. Последние 15 минут разве что, а у нас весь второй тайм выпал», — приводит слова Гончаренко Sport24.

Спустя четыре дня после выездного матча с «Уфой», завершившегося вничью 1:1, ЦСКА на своём поле проиграл «Ференцварошу» со счётом 0:1. В четвёртом туре армейцы проведут ответную встречу на выезде в Венгрии. Матч пройдёт 7 ноября.

Ранее Гончаренко заявил, что игроки ЦСКА зачастую излишне торопятся в атаке.

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