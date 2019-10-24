Гончаренко заявил, что игроки ЦСКА зачастую излишне торопятся в атаке

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения команды в матче с венгерским клубом «Ференцварош» в третьем туре группового этапа Лиги Европы высказал своё мнение о проблемах в атакующих действиях игроков.

«Путём тренировок можно улучшить завершение атаки, но не коренным образом. Когда начинаешь торопиться, видишь маленькие ворота и огромного вратаря. Если у тебя ноги ватные, момент реализовать сложнее», — приводит слова Гончаренко Sport24.

Он отметил, что зачастую путают понятия «быстро играть» и «торопиться».

«Иногда надо держать мяч с фланга на фланг, а мы торопимся обострить ситуацию — и получаем контратаки за спину. Мы больше всех в РПЛ атакуем, но всё потому, что слишком торопимся», — добавил специалист.

ЦСКА на своём поле проиграл «Ференцварошу» со счётом 0:1. В четвёртом туре армейцы проведут ответную встречу на выезде в Венгрии. Матч пройдёт 7 ноября.

Ранее Гончаренко высказался о проблемах ЦСКА, повторившихся в матче ЛЕ с «Ференцварошем».