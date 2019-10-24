Гончаренко заявил, что игроки ЦСКА зачастую излишне торопятся в атаке
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«Путём тренировок можно улучшить завершение атаки, но не коренным образом. Когда начинаешь торопиться, видишь маленькие ворота и огромного вратаря. Если у тебя ноги ватные, момент реализовать сложнее», — приводит слова Гончаренко Sport24.
Он отметил, что зачастую путают понятия «быстро играть» и «торопиться».
«Иногда надо держать мяч с фланга на фланг, а мы торопимся обострить ситуацию — и получаем контратаки за спину. Мы больше всех в РПЛ атакуем, но всё потому, что слишком торопимся», — добавил специалист.
ЦСКА на своём поле проиграл «Ференцварошу» со счётом 0:1. В четвёртом туре армейцы проведут ответную встречу на выезде в Венгрии. Матч пройдёт 7 ноября.
Ранее Гончаренко высказался о проблемах ЦСКА, повторившихся в матче ЛЕ с «Ференцварошем».