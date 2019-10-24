Гончаренко высказался о проблемах ЦСКА, повторившихся в матче ЛЕ с «Ференцварошем»

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение от венгерского «Ференцвароша» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

«Продолжение того, что у нас есть во многих матчах. Первый тайм играем очень хорошо, второй — очень плохо. К сожалению, не реализовали свои моменты, много били мимо. Можно было решить исход матча ещё в первом тайме. Но, повторюсь, проблема не в реализации, а в том, что сдаём после перерыва», — приводит слова Гончаренко Sport24.

ЦСКА на своём поле проиграл «Ференцварошу» со счётом 0:1. В четвёртом туре армейцы проведут ответную встречу на выезде в Венгрии. Матч пройдёт 7 ноября.

Ранее Сергей Ребров прокомментировал победу «Ференцвароша» над ЦСКА в матче Лиги Европы.