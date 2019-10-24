Ребров о победе над ЦСКА: сегодня отлично выглядела вся команда

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Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Сергей Ребров прокомментировал победу над московским ЦСКА в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.
Ребров о победе над ЦСКА: сегодня отлично выглядела вся команда
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«В футболе главное — результат. Я не думаю, что игрокам нужна была дополнительная мотивация, они все были мотивированы. Что касается невыразительных выступлений в чемпионате, то это совсем другой турнир, мы целенаправленно готовились к матчу с ЦСКА и Лиге Европы. Сегодня отлично выглядела вся команда», — приводит слова Реброва «Чемпионат».

«Ференцварош» в Москве обыграл ЦСКА со счётом 1:0. В четвёртом туре команда Реброва примет армейцев на своём поле. Матч пройдёт 7 ноября.

Ранее сообщалось, что Конор Макгрегор посетил матч Лиги Европы ЦСКА — «Ференцварош».

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