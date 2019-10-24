ЦСКА уступил «Йокериту» в матче КХЛ

Московский ЦСКА потерпел поражение от финского «Йокерита» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

Победу «Йокериту» принесли шайбы Саку Мяэналанена, Ессе Йоэнсуу и Йона Нормана.

Ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» в овертайме обыграл «Витязь» в матче КХЛ.