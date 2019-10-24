Мёнхенгладбахская «Боруссия» вырвала ничью в матче ЛЕ с «Ромой» благодаря пенальти на 95-й минуте
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Встреча, прошедшая на «Стадио Олимпико» в Риме, завершилась со счётом 1:1.
В составе «Ромы» отличился Николо Дзаньоло, забивший на 32-й минуте.
«Боруссия» сумела вырвать ничью уже в компенсированное ко второму тайму время. Пенальти реализовал Ларс Штиндель.
В четвёртом туре «Боруссия» на своём поле примет «Рому». Матч пройдёт 7 ноября.
Ранее сообщалось, что гол Антони Марсьяля принёс МЮ победу над «Партизаном» в матче Лиги Европы.