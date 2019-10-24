Макгрегор назвал самый важный бой в карьере

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Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор выделил поединок с американцем Чедом Мендесом, по итогам которого он завоевал титул временного чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе.
Макгрегор назвал самый важный бой в карьере
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«У меня было много боёв за титул. Я многократный чемпион в разных организациях. Но самое важное — когда я впервые прикоснулся к золоту UFC. Я должен был сразиться с Жозе Алду, но он выбыл, и я дрался с Чедом Мендесом. Очень мощным спортсменом. Я был плохо подготовлен, дрался с травмой. Но преодолел трудности и впервые взял титул», — заявил Макгрегор.

Поединок ирландца с Чедом Мендесом состоялся на турнире UFC 189 11 июля 2015 года в Лас-Вегасе. Тогда Макгрегор победил соперника техническим нокаутом во втором раунде.

Ранее сообщалось, что экс-чемпион UFC Макгрегор рассказал о своём отношении к водке.

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