Нигерия спустя два года вернула IAAF перечисленные по ошибке деньги
- Reuters
«Я одобрил выделение средств для IAAF, которые были ошибочно перечислены Федерации лёгкой атлетики Нигерии. Через несколько дней деньги должны будут поступить на счёт IAAF. Репутация Нигерии восстановлена», — написал министр в Twitter.
В 2017 году IAAF по ошибке перечислила нигерийской федерации $134 тыс. В мае 2019 года организация пригрозила африканскому подразделению отлучением, если деньги не будут возвращены.
Ранее сообщалось, что IAAF по ошибке перевела $134 тыс. нигерийской федерации и не может вернуть деньги.