Нигерия спустя два года вернула IAAF перечисленные по ошибке деньги

Короткая ссылка
Министр молодёжи и спорта Нигерии Санди Дэр заявил, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в течение двух-трёх дней получит средства, которые по ошибке перечислила местной легкоатлетической федерации в 2017 году.
Нигерия спустя два года вернула IAAF перечисленные по ошибке деньги
  • Reuters

«Я одобрил выделение средств для IAAF, которые были ошибочно перечислены Федерации лёгкой атлетики Нигерии. Через несколько дней деньги должны будут поступить на счёт IAAF. Репутация Нигерии восстановлена», — написал министр в Twitter.

В 2017 году IAAF по ошибке перечислила нигерийской федерации $134 тыс. В мае 2019 года организация пригрозила африканскому подразделению отлучением, если деньги не будут возвращены.

Ранее сообщалось, что IAAF по ошибке перевела $134 тыс. нигерийской федерации и не может вернуть деньги.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить