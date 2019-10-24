Хоккеист «Ак Барса» Ткачёв выписан из больницы

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Форвард «Ак Барса» Владимир Ткачёв покинул больницу в Магнитогорске после того, как получил травму в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с местным «Металлургом».
Хоккеист «Ак Барса» Ткачёв выписан из больницы
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба «Ак Барса», обследование не выявило у Ткачёва серьёзных проблем со здоровьем и нападающий был выписан из больницы. Форвард получил повреждение в столкновении с игроком «Металлурга» Егором Коробкиным и покинул лёд на носилках.

В текущем сезоне Ткачёв провёл 18 матчей за «Ак Барс», в которых набрал 11 очков (4+7).

Ранее сообщалось, что голкипер «Металлурга» Кошечкин избежал серьёзных травм после удара коньком по шее.

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