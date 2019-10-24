Нурмагомедов не планирует провокаций во время пресс-конференции Макгрегора в Москве

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов не собирается реагировать на пресс-конференцию экс-обладателя титулов в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора.

«Хабиб не в Москве. Мы не планировали и не будем делать ничего подобного», — цитирует ТАСС представителя команды Нурмагомедова.

Российский боец победил Конора Макгрегора в октябре 2018 года на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе. После окончания поединка между командами спортсменов завязалась потасовка, в результате которой оба бойца получили длительные дисквалификации.

Ранее отец Нурмагомедова отреагировал на предстоящий визит Макгрегора в Москву.