Рекорд Ирвинга не помог «Бруклину» избежать поражения в матче НБА с «Миннесотой»

В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Миннесота Тимбервулвз» одержала победу над «Бруклин Нетс».

Встреча, проходившая на арене «Барклайс Центр» в Бруклине, завершилась победой гостей со счётом 127:126.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Карл-Энтони Таунс — 36 очков и 14 подборов.

У «Бруклина» 50 пунктов набрал Кайри Ирвинг, проводивший свою дебютную встречу за «Нетс». Защитник установил рекорд НБА по количеству очков, набранных в первом матче за новую команду.

Ранее сообщалось, что «Лейкерс» уступил «Клипперс» в НБА, несмотря на 18 очков Джеймса.