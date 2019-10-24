Рекорд Ирвинга не помог «Бруклину» избежать поражения в матче НБА с «Миннесотой»
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- © Andy Marlin-USA TODAY Sports
Встреча, проходившая на арене «Барклайс Центр» в Бруклине, завершилась победой гостей со счётом 127:126.
Самым результативным игроком в составе победителей стал Карл-Энтони Таунс — 36 очков и 14 подборов.
У «Бруклина» 50 пунктов набрал Кайри Ирвинг, проводивший свою дебютную встречу за «Нетс». Защитник установил рекорд НБА по количеству очков, набранных в первом матче за новую команду.
Ранее сообщалось, что «Лейкерс» уступил «Клипперс» в НБА, несмотря на 18 очков Джеймса.