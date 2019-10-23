«Лейкерс» уступил «Клипперс» в НБА, несмотря на 18 очков Джеймса
- Reuters
Встреча прошла в Лос-Анджелесе и завершилась со счётом 112:102 в пользу хозяев.
Самым результативным игроком матча стал форвард «Клипперс» Кавай Леонард, набравший 30 очков. Его одноклубник Луис Уильямс набрал 21 балл.
В составе гостей дабл-дабл из 25 очков и 10 подборов оформил форвард Энтони Дэвис. 28 баллов в свой актив записал Данни Грин, а также 18 очков на счету Леброна Джеймса.
Ранее «Торонто» взял верх над «Нью-Орлеаном» в первом матче нового сезона НБА.