«Лейкерс» уступил «Клипперс» в НБА, несмотря на 18 очков Джеймса

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«Лос-Анджелес Лейкерс» потерпел поражение от «Лос-Анджелес Клипперс» на старте нового сезона регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Лейкерс» уступил «Клипперс» в НБА, несмотря на 18 очков Джеймса
  • Reuters

Встреча прошла в Лос-Анджелесе и завершилась со счётом 112:102 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Клипперс» Кавай Леонард, набравший 30 очков. Его одноклубник Луис Уильямс набрал 21 балл.

В составе гостей дабл-дабл из 25 очков и 10 подборов оформил форвард Энтони Дэвис. 28 баллов в свой актив записал Данни Грин, а также 18 очков на счету Леброна Джеймса.

Ранее «Торонто» взял верх над «Нью-Орлеаном» в первом матче нового сезона НБА.

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