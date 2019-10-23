«Торонто» взял верх над «Нью-Орлеаном» в первом матче нового сезона НБА

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«Торонто Рэпторс» в овертайме обыграл «Нью-Орлеан Пеликанс» в первом матче нового сезона регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Торонто» взял верх над «Нью-Орлеаном» в первом матче нового сезона НБА
  • Reuters

Встреча прошла в Торонто и завершилась со счётом 130:122.

Самым результативным игроком матча стал форвард хозяев Паскаль Сиакам, оформивший дабл-дабл из 34 очков и 18 подборов. Столько же очков набрал его одноклубник Фред Ванвлит. 

У «Пеликанс» 22 балла в свой актив записал нападающий Брэндон Ингрэм.

«Рэпторс» является действующим чемпионом НБА.

Ранее сообщалось, что первый номер драфта НБА, форвард «Нью-Орлеана» Зайон Уильямсон пропустит до двух месяцев из-за травмы.

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