«Валенсия» в меньшинстве упустила победу над «Лиллем» в матче ЛЧ, несмотря на гол Черышева

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Испанская «Валенсия» сыграла вничью с французским «Лиллем» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Валенсия» в меньшинстве упустила победу над «Лиллем» в матче ЛЧ, несмотря на гол Черышева
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Встреча, прошедшая на стадионе «Пьер-Моруа», завершилась со счётом 1:1.

В составе «Валенсии» на 63-й минуте отличился российский хавбек Денис Черышев.

На 84-й минуте испанская команда осталась в меньшинстве, после того как Муктар Дьякаби за две минуты получил две жёлтые карточки и был удалён с поля.

Ничью «Лиллю» принёс гол Нанитамо Иконе, забившего на пятой компенсированной ко второму тайму минуте.

В четвёртом туре «Валенсия» примет «Лилль» на «Месталье». Матч состоится 5 ноября.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» обыграл «Генк» в Лиге чемпионов

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