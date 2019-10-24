«Валенсия» в меньшинстве упустила победу над «Лиллем» в матче ЛЧ, несмотря на гол Черышева
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Встреча, прошедшая на стадионе «Пьер-Моруа», завершилась со счётом 1:1.
В составе «Валенсии» на 63-й минуте отличился российский хавбек Денис Черышев.
На 84-й минуте испанская команда осталась в меньшинстве, после того как Муктар Дьякаби за две минуты получил две жёлтые карточки и был удалён с поля.
Ничью «Лиллю» принёс гол Нанитамо Иконе, забившего на пятой компенсированной ко второму тайму минуте.
В четвёртом туре «Валенсия» примет «Лилль» на «Месталье». Матч состоится 5 ноября.
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