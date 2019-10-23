«Трактор» проиграл рижскому «Динамо» в матче КХЛ
Челябинский «Трактор» потерпел поражение от рижского «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
- © hctraktor.org
Встреча, прошедшая в Риге, завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев льда.
Победу «Динамо» принесли голы Лауриса Дарзиньша и Гинтса Мейи.
Ранее сообщалось, что голкипер «Металлурга» Василий Кошечкин избежал серьёзных травм после удара коньком по шее.
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