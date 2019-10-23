«Трактор» проиграл рижскому «Динамо» в матче КХЛ

Челябинский «Трактор» потерпел поражение от рижского «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Риге, завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев льда.

Победу «Динамо» принесли голы Лауриса Дарзиньша и Гинтса Мейи.

Ранее сообщалось, что голкипер «Металлурга» Василий Кошечкин избежал серьёзных травм после удара коньком по шее.