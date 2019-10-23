«Трактор» проиграл рижскому «Динамо» в матче КХЛ

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Челябинский «Трактор» потерпел поражение от рижского «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Трактор» проиграл рижскому «Динамо» в матче КХЛ
  • © hctraktor.org

Встреча, прошедшая в Риге, завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев льда.

Победу «Динамо» принесли голы Лауриса Дарзиньша и Гинтса Мейи.

Ранее сообщалось, что голкипер «Металлурга» Василий Кошечкин избежал серьёзных травм после удара коньком по шее.

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