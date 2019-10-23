Банька заверил, что все проверки WADA по допингу в России будут честными

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Единственный кандидат на пост президента Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заверил, что все исследования и проверки, связанные с допингом в России, будут проводиться честно.
Банька заверил, что все проверки WADA по допингу в России будут честными
  • Reuters

«Все потенциальные санкции и шаги есть в конкретных правилах. Исследования будут проводиться честно. В этом я могу заверить», — приводит слова Баньки Przeglad Sportowy.

Он также отметил, что у WADA есть чёткие правила, призванные охранять чистый от допинга спорт.

«Если есть веские доказательства против конкретной страны, будут приниматься трудные решения. Так будет со всеми спортсменами вне зависимости от того, из России они, США или Польши. Пойманных на допинге нужно сурово наказывать. У допинга нет национальности», — добавил кандидат в президенты WADA.

23 сентября WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными московской лаборатории.

WADA дало РУСАДА и Министерству спорта России три недели начиная с 17 сентября, чтобы представить объяснения по поводу найденных несоответствий и ответить на ряд вопросов. 8 октября Минспорт предоставил WADA объяснения.

Ранее бывший министр спорта Украины Игорь Жданов, вошедший в состав совета учредителей WADA, заявил о намерении продолжить борьбу за отлучение России от мирового спорта.

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