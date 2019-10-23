Ребров заявил, что ЦСКА не заслуживал поражений от «Эспаньола» и «Лудогорца»

Короткая ссылка
Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Сергей Ребров высказал мнение, что московский ЦСКА не заслуживал поражений в двух стартовых матчах группового этапа Лиги Европы с «Эспаньолом» и «Лудогорцем».
Ребров заявил, что ЦСКА не заслуживал поражений от «Эспаньола» и «Лудогорца»
  • © imago sportfotodienst
  • globallookpress.com

«Я говорил, что ЦСКА на 100% не заслуживал поражения со счётом 1:5 от «Лудогорца». Они создали достаточное количество моментов, но пропустили пять — такое бывает в футболе. То же самое касается игры в Москве. Да, ЦСКА в матче с «Эспаньолом» пропустил два, но соперник почти ничего не создал», — приводит слова Реброва ТАСС.

ЦСКА, не набрав очков, по итогам двух туров занимает последнее, четвёртое место в группе.

Ранее Ребров заявил, что ЦСКА известная команда, которая не нуждается в представлении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить