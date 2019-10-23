Ребров заявил, что ЦСКА не заслуживал поражений от «Эспаньола» и «Лудогорца»
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«Я говорил, что ЦСКА на 100% не заслуживал поражения со счётом 1:5 от «Лудогорца». Они создали достаточное количество моментов, но пропустили пять — такое бывает в футболе. То же самое касается игры в Москве. Да, ЦСКА в матче с «Эспаньолом» пропустил два, но соперник почти ничего не создал», — приводит слова Реброва ТАСС.
ЦСКА, не набрав очков, по итогам двух туров занимает последнее, четвёртое место в группе.
Ранее Ребров заявил, что ЦСКА известная команда, которая не нуждается в представлении.