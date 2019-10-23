Тренер «Ференцвароша»: все знают ЦСКА, представлять команду не надо

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Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Сергей Ребров поделился поделился мнением о предстоящем сопернике команды по Лиге Европы — московском ЦСКА.
Тренер «Ференцвароша»: все знают ЦСКА, представлять команду не надо
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«Все знают ЦСКА, представлять команду не надо. В основном они играют в Лиге чемпионов, сейчас — в Лиге Европы, эта команда показывает очень интенсивный футбол, не многие в России играют так. Все игроки нацелены на отбор, в центре поля есть футболисты, которые очень хорошо работают с мячом», — приводит слова Реброва ТАСС.

Матч ЦСКА — «Ференцварош» состоится 24 октября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Ответная игра, которая пройдёт в рамках четвёртого тура, состоится 7 ноября в Будапеште.

Ранее Виктор Гончаренко заявил, что предстоящие игры с «Ференцварошем» станут определяющими для ЦСКА на групповом этапе Лиги Европы.

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