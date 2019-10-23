Рублёв обыграл Бублика на старте турнира ATP в Вене
Россиянин Андрей Рублёв одержал победу над представителем Казахстана Александром Бубликом в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вене.
- © Алексей Филиппов
- РИА Новости
Встреча продолжалась 2 часа 18 минут и завершилась со счётом 6:1, 6:7, 7:5 в пользу 21-летнего россиянина.
Во втором круге Рублёв сыграет с южнокорейцем Чхун Хёном.
Ранее сообщалось, что Карен Хачанов вышел во второй круг турнира ATP в Вене.
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