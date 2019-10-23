Рублёв обыграл Бублика на старте турнира ATP в Вене

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Россиянин Андрей Рублёв одержал победу над представителем Казахстана Александром Бубликом в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вене.
Рублёв обыграл Бублика на старте турнира ATP в Вене
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Встреча продолжалась 2 часа 18 минут и завершилась со счётом 6:1, 6:7, 7:5 в пользу 21-летнего россиянина.

Во втором круге Рублёв сыграет с южнокорейцем Чхун Хёном.

Ранее сообщалось, что Карен Хачанов вышел во второй круг турнира ATP в Вене.

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