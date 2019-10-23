В Москве 27 октября пройдёт Крылатский трейл

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В Москве 27 октября на территории спортивного комплекса «Лата Трэк» пройдёт новый старт от Бегового сообщества — Крылатский трейл.
В Москве 27 октября пройдёт Крылатский трейл
  • © Беговое сообщество

Маршруты Крылатского трейла проложены в один круг по Крылатским холмам.

Участники пробегут четыре или восемь километров по грунтовым и асфальтовым участкам, испытают себя на подъёмах и спусках и финишируют в гору.

Принять участие в забеге смогут все желающие старше 16 лет. Время проведения трейла выпадает на смену сезонов и первые заморозки — настоящее приключение для тех, кто хочет разнообразить свой беговой опыт и получить новые эмоции и впечатления.

На финише все участники получат памятный значок, а победители и призёры среди мужчин и женщин в абсолютном первенстве — денежные вознаграждения и подарки от партнёров и организаторов забега.

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